رئيس هيئة الطاقة الذرية: ندرس تطوير مفاعل أنشاص

كشف الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية عن إجراء الهيئة دراسات لتطوير المفاعل البحثي الأول.



واوضح عاطف عبد الحميد، ان هناك مفاعلين بحثيين بأنشاص ، المفاعل الثاني حديث يعمل بكفاءة وبشكل متميز جدا ، بينما المفاعل الاول أنشئ عام 1961 وبالتالى الهيئة تجري حاليا دراسة لتطويره بالتعاون مع بعض الدول التى لديها مفاعل شبيه بالمفاعل المصري وقامت بتطويره، ومن هذه الدول المجر وأوزبكستان والتشيك.



ولفت إلى أن هذه الدول كان لديها نفس المفاعل البحثي الأول وندرس حاليا تجارب هذه الدول لكى نستفيد منها لتطوير المفاعل المصري.

