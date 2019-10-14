Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس هيئة الطاقة الذرية: ندرس تطوير مفاعل أنشاص

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:30 م
الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية
Advertisements
وفاء نور الدين
كشف الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية عن إجراء الهيئة دراسات لتطوير المفاعل البحثي الأول.

واوضح عاطف عبد الحميد، ان هناك مفاعلين بحثيين بأنشاص ، المفاعل الثاني حديث يعمل بكفاءة وبشكل متميز جدا ، بينما المفاعل الاول أنشئ عام 1961 وبالتالى الهيئة تجري حاليا دراسة لتطويره بالتعاون مع بعض الدول التى لديها مفاعل شبيه بالمفاعل المصري وقامت بتطويره، ومن هذه الدول المجر وأوزبكستان والتشيك.

ولفت إلى أن هذه الدول كان لديها نفس المفاعل البحثي الأول وندرس حاليا تجارب هذه الدول لكى نستفيد منها لتطوير المفاعل المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أول تعليق من بريطانيا على هروب 1000 داعشي من سوريا بسبب الجيش التركي

فان دام يقبل رجاء الجداوى وشاروخان يسلمها جائزة صناعة الترفيه بالسعودية

علي جمعة يحذر من 4 كلمات شائعة بين الكثيرين تلقي بهم في التهلكة

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟

المنتخب العربى لعبور المانش يواصل تدريباته فى الغردقة لليوم الثانى 