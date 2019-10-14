وزير القوى العاملة يشهد حفل تكريم أحد العاملين بقطاع البترول

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ،أهمية العمل وبذل الجهد وكل غال ونفيس في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل التي تعتبرُ تعبيرًا صادقًا عن كيان أي شخص، وباعتبار أن العمل هو أساس الارتقاء والنهوض بالدول والمجتمعات.



جاء ذلك خلال حفل تكريم قطب حجاج مدير عام المراجعة الداخلية بالشركة العامة للبترول، وذلك تقديرًا له لما بذله من جهد وتفان في العمل طوال مدة عمله بالشركة، بحضور المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، ومحمد جبران رئيس النقابة العاملة للعاملين بالبترول.



وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها "حجاج" طوال فترة عمله، والتي تعتبر مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، وأسوة حسنة لجميع العاملين في قطاع البترول وغيره من القطاعات.



وشدد الوزير على الأهمية التي يمثلها قطاع البترول في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنهُ يمثل الجناح الثاني للدولة مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيدًا بريادة هذا القطاع وتميزه على المستويين النقابي والفني.



وأشار "سعفان" إلى أن نقابة البترول تحملت الكثير لدرء المفسدين الذي كانوا يريدون تخريبًا للدولة المصرية ولقطاع البترول، للحفاظ على مقدرات الدولة، باعتبار أن النقابة العامة للبترول حائط سد للدفاع عن مصر والذود عنها، وتقديم كل غال ونفيس في سبيلها.



وقال الوزير: "أطلبُ منكم أن تحللوا ما يتردد على أسماعكم من إشاعات مغرضة تريد الهدم، كي نحافظ جميعًا على ميراثنا الوحيد لأبنائنا وأحفادنا للأجيال القادمة، وكي نستطيع معًا بناء مصرنا الغالية، بالتكاتف والتعاون، وبما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى تسابق الزمن وتتخطى الخيال وتفوق القدرة على الاستيعاب، لتحقيق ما نحلم به جميعًا لأبنائنا من مستقبل زاهر ومشرق".



واستطرد قائلًا: "المواطن المصري هو حائط الصد الأول المنيع للذود والدفاع عن الدولة المصرية بوعيه وذكائه وقدرته على استيعاب ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات تستهدف النيل منها، وبقدرته الهائلة على التحمل، في سبيل بناء مصر الجديدة التي ستعم بالخير الوفير على جميع الأجيال القادمة، فالمواطن المصري هو بطل هذه المرحلة وبطل كل المراحل".



من جانبه قدم المهندس نبيل صادق خالص شكره لـ "حجاج" على فترة عمله بالشركة التي اتسمت بالخلق الحسن والسرية الطيبة بين جميع زملائه، وباعتباره قيمة وقامة في التفاني في العمل، وشخصية حباها الله حب جميع زملائه لما بذله من جهود مخلصة طوال فترة عمله.



