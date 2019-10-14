ترامب يشتري حسابا بـ موقع تويتش استعدادا لخوض الانتخابات

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منصة "تويتش - Twitch" المملوكة لشركة أمازون الأمريكية، وهي منصة بث فيديو شهيرة، استعدادا لخوضه الانتخابات الأمريكية خلال العام الجاري 2020.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد حصل ترامب في يوم واحد على 55680 متابعا، واستخدم القناة حتى الآن في بث مسيرات ترامب الانتخابية، ونشر أيضا لقطات لخطابه للجمهور في مينيسوتا في 10 أكتوبر.



وتحتوي الصفحة الرئيسية للقناة على روابط إلى متجر ترامب للبضائع، بالإضافة إلى خيارات أخرى مختلفة كالتطوع أو التبرع لحملته الانتخابية.



ولا يعد ترامب المرشح الوحيد الذي لجأ لهذه المنصة الإلكترونية، فالمرشح الرئاسي الديمقراطي بيرني ساندرز لديه أيضا قناة على موقع تويتش.



وكان قد استخدم هذه المنصة لأول مرة، عدد من الشخصيات السياسية، وكذلك لاعبي ألعاب الفيديو والذين حظوا بشعبية ضخمة مثل كوري بوكر، ومات جايتز، وسوزان ديلبين.



ويذكر أن تم إطلاق المنصة لأول مرة في عام 2007، وأدرك مؤسسو الموقع أن الناس يستخدمون الموقع للدعاية عن ألعاب الفيديو الخاصة بهم أكثر من أي نشاط آخر، ولهذا أنشأوا في عام 2011، موقع تويتش كعلامة تجارية مستقلة تركز على الألعاب، ويشاهد حوالي 15 مليون شخص يوميا فيديوهات تويتش.