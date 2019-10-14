أبرزهم الرابعة.. 7 حقائق لا تعرفها عن واتساب

يعد تطبيق واتساب واحدًا من أشهر تطبيقات المراسلة حول العالم، حيث أصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على استخدامه في حياتهم اليومية من مراسلة الأهل والأصدقاء.



وعلى الرغم من استخدامنا المتزايد للتطبيق، إلا أن البعض ما زال يجهل العديد من المعلومات والحقائق حوله، وفيما يتعلق بذلك، عرضت صحيفة "انترناشيونال بيزنيس تايمز" الأمريكية مقطع فيديو قصي يحمل عنوان (7 أشياء لا تعرفها عن واتساب)، وإليك ما ورد في الفيديو:



1. تم إنشاء واتساب عام 2009 بواسطة براين أكتون وجان كوم، وهما موظفان سابقان في بريد ياهوو Yahoo الإلكتروني.



2. استحوذت فيسبوك على واتساب عام 2014 بمقابل مبلغ مالي قدره 19 مليار دولار.



3. يستخدم واتساب حولي 1 ونصف مليار شخص حول العالم.



4. تم حظر واتساب من الصين تمامًا منذ يناير من عام 2017.



5. لا توجد رسوم دولية مطلوبة عند إرسال رسالة لشخص ما يسكن في دولة أخرى.



6. واتساب هو التطبيق الوحيد الذي لا يحتوي على إعلانات، حتى الآن.



7. تم إعلان إمكانية اختراق واتساب من قبل المتسللين لتحميل برامج تجسس عليه لأول مرة في مايو 2019.