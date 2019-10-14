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تعليم

أكتوبر العبور الجديد.. يوم رياضى وفنى بجامعة المنوفية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:16 م
وم رياضى وفنى بجامعة
وم رياضى وفنى بجامعة المنوفية
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قســـم التعليــــم
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية يوم رياضي وثقافي وفني بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية وحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد الجامعة.

وأكد مبارك أن الجامعة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة كل عام من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى تخليد ذكرى النصر، ودعم وإبراز دور القوات المسلحة في عملية البناء والتنمية وحماية الوطن والحفاظ على أراضيه، والمشاركة فى هذا اللقاء الرياضى يهدف للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم ببطولات وتضحيات الجنود المصريين بأرواحهم ودمائهم التى روت بها رمال سيناء لإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه.

وشهد اليوم الرياضي إقامة مباراة كرة قدم خماسية شارك بها رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بجانب إقامة مباراة للكرة النسائية شارك بها عدد من طالبات الجامعة.

كما قام مبارك بإفتتاح المعرض الفني من أعمال طلاب الجامعة وأبدى إعجابه بأعمال الطلاب عن أبطال حرب أكتوبر.

شارك في المهرجان الرياضي، عدد كبير من طلبة وطالبات كليات الجامعة وقاموا بتحية العلم، في حضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي للجامعة، والدكتور نعيم سلامه عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عمرو الكشكي عميد كلية الطفولة المبكرة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية .

وقام الطلاب بتنظيم طابور العرض من كليات الجامعة المختلفة وهى الآداب، والصيدلة، والعلوم التطبيقية، والحاسبات، والاقتصاد، والآداب، والطب، والتربية، والزراعة، والهندسة، والهندسة الإلكترونية بمنوف، والتجارة والحقوق، والتمريض، والتربية النوعية والتربية الرياضية والطب البيطري، وكلية الطفولة المبكرة.
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