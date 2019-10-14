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أخبار العالم

روسيا تحذر الأطراف المتحاربة في سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:47 م
روسيا توجه تحذيرا
روسيا توجه تحذيرا لجميع الأطراف في سوريا
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دعاء أبوهشيمة
حذرت روسيا جميع الأطراف في سوريا من اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي للتصعيد والتأثير على العملية السياسية، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وقال الكرملين إنه حذر بالفعل كل أطراف الصراع السوري لتجنب الأفعال التي يمكن أن تؤجج الوضع وتضر العملية السياسية.

وأضاف أن روسيا وتركيا على اتصال بشكل منتظم بشأن الأحداث في سوريا بما فيها على المستوى العسكري

وجدير بالذكر أن قوات الجيش السورى دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.
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