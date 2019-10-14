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رياضة

محمد صلاح يدخل قائمة أساطير الدوري الإنجليزي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:45 م
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
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إسماعيل محمود
نشرت جريدة ميرور البريطانية ، قائمة بأفضل 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي ، وذلك في العقد الأخير من عام 2010 ، حتى عامنا الحالي.

وتواجد المصري محمد صلاح في القائمة ، محتلًا المركز السادس عشر ، وذلك رغم انضمامه لليفربول منذ عامين فقط ، قادمًا من نادي روما الإيطالي ، فصلاح حقق لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ، كهداف البريميرليج ، في إنجاز غير مسبوق للاعب عربي أو إفريقي.

وتصدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي القائمة ، يليه زميليه ديفيد سيلفا وفينسانت كومباني ، قائد الفريق السابق ،ثم حل البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق رابعًا.

وينشر لكم صدى البلد القائمة كاملة .
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