محمد صلاح يدخل قائمة أساطير الدوري الإنجليزي

نشرت جريدة ميرور البريطانية ، قائمة بأفضل 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي ، وذلك في العقد الأخير من عام 2010 ، حتى عامنا الحالي.



وتواجد المصري محمد صلاح في القائمة ، محتلًا المركز السادس عشر ، وذلك رغم انضمامه لليفربول منذ عامين فقط ، قادمًا من نادي روما الإيطالي ، فصلاح حقق لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ، كهداف البريميرليج ، في إنجاز غير مسبوق للاعب عربي أو إفريقي.



وتصدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي القائمة ، يليه زميليه ديفيد سيلفا وفينسانت كومباني ، قائد الفريق السابق ،ثم حل البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق رابعًا.



وينشر لكم صدى البلد القائمة كاملة .