التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الاسكندرية



حصدت وزارة التضامن الإجتماعي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين عن فيلم "ست الحبايب" وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.



الفيلم يتحدث عن بطولات الأمهات المثاليات اللاتي تخطين الصعاب من خلال تربية أبنائهن، وما حققه الأبناء من نجاح بفضل جهود أمهاتهم وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد.



وعلى هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي أقيمت ندوة حول "السينما والتنمية" عرض خلالها عدد من أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تم انتاجها علي مدار العام الماضي.



وخلال الندوة عرض فيلم "الغالية" عن قصص كفاح الأمهات المثاليات وفيلم "فرصة تانية " عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير المؤسسة العقابية بالمرج كما تم عرض فيلم لأول مرة عن استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة واختتم عرض الأفلام بفيلم حياة كريمة الذي يوثق مراحل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجهود مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا٬ وبعد عرض الأفلام أقيمت جلسة نقاشية حضرها المخرج محمد ابوسيف والدكتور هاني لاشين والدكتورة غادة جبارة وتحدث فيها الدكتور محمد العقبي المستشار الرعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي شرح استراتيجية الوزارة في استخدام السينما في توثيق البرامج والمشروعات التنموية واهتمام وزيرة التضامن بأن يكون فن السينما أحد أدوات تحقيق التنمية، فيما شارك المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بالوزارة ومخرج الأفلام التي عرضت في الندوة متحدثا عن الدعم الكبير الذي يلقاه من الوزارة وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق رؤيته الفنية واستعرض كواليس صناعة أفلام الوزارة وأهم القصص الإنسانية التي تستعرضها الأفلام.



يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة افضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.