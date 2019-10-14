Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الاسكندرية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:19 م
مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية
Advertisements
محمد عبد المنعم

حصدت وزارة التضامن الإجتماعي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين عن فيلم "ست الحبايب" وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

الفيلم يتحدث عن بطولات الأمهات المثاليات اللاتي تخطين الصعاب من خلال تربية أبنائهن، وما حققه الأبناء من نجاح بفضل جهود أمهاتهم وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد.

وعلى هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي أقيمت ندوة حول "السينما والتنمية" عرض خلالها عدد من أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تم انتاجها علي مدار العام الماضي.

وخلال الندوة عرض فيلم "الغالية" عن قصص كفاح الأمهات المثاليات وفيلم "فرصة تانية " عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير المؤسسة العقابية بالمرج كما تم عرض فيلم لأول مرة عن استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة واختتم عرض الأفلام بفيلم حياة كريمة الذي يوثق مراحل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجهود مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا٬ وبعد عرض الأفلام أقيمت جلسة نقاشية حضرها المخرج محمد ابوسيف والدكتور هاني لاشين والدكتورة غادة جبارة وتحدث فيها الدكتور محمد العقبي المستشار الرعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي شرح استراتيجية الوزارة في استخدام السينما في توثيق البرامج والمشروعات التنموية واهتمام وزيرة التضامن بأن يكون فن السينما أحد أدوات تحقيق التنمية، فيما شارك المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بالوزارة ومخرج الأفلام التي عرضت في الندوة متحدثا عن الدعم الكبير الذي يلقاه من الوزارة وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق رؤيته الفنية واستعرض كواليس صناعة أفلام الوزارة وأهم القصص الإنسانية التي تستعرضها الأفلام.

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة افضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن تعرض ٧ أفلام في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

جعلني أبكي.. إشادات واسعة بأفلام التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية

إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد

ترشيحاتنا

رخص 6 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019 في مصر

الله ياخدك عم نهرب من طياراتك| رسالة شديدة اللهجة لـ أردوغان..فيديو

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

سارة عصام لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح|شاهد

بسبب ملابسها في السعودية.. موجة غضب ضد دينا الشربيني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟