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حوادث

كشف غموض واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:19 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
كثفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ أحد الأشخاص (تاجر ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإعتراض سيارة نجله (مقيم بذات الناحية) حال سيره بدائرة مركز شرطة الخانكة، وإنزاله منها عنوة واصطحابه إلى مكان غير معلوم.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام نجل المبلغ المذكور بالنصب على عدد من الأشخاص بزعم قدرته على شراء قطعة أرض لهم بدائرة قسم شرطة العبور، وتحصل منهم على مبلغ مالى قدره ( 250 ألف جنيه ) كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم، قاموا باصطحابه عنوة  للتحصل  على المبلغ المالى المستولى عليه .

وفى وقت لاحق حضر نجل المبلغ المذكور لديوان مركز شرطة الخانكة، وقرر قيام المتهمين بالتخلى عنه وسيارته عقب قيام أجهزة الشرطة بتضييق الخناق عليهم خشية ضبطهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها.

وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (تاجر أدوات منزلية، ونجله، ترزى، مالك محل لحوم مجمدة.. مقيمين جميعًا بدائرة مركز الخانكة).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالى المستولى عليه من نجل المبلغ .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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