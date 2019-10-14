التعليم العالي: استحداث أنظمة جديدة لـ «ادرس في مصر» تحاكي أشهر التطبيقات العالمية.. وخدمات جديدة لجذب الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعات ومعاهد الكنانة

- 5 مميزات لتطبيق ادرس في مصر لأولياء الأمور والطلاب

- توافر خصائص جديدة للطلاب غير الناطقين باللغة العربية - التعليم العالي: ادرس في مصر سيحاكي أشهر التطبيقات العالمية في مجال التعليم









عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع التنسيقي الأول بشأن تطبيق "ادرس في مصر"، وذلك السبت الماضي بحضور ممثلين عن الوزارة والجامعات، برأسة الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.





وأكدت الدكتورة رشا كمال أن التطبيق أصبح يشمل على البرامج المميزة التي تقدمها الكليات إضافة إلى إدخال اللغة الإنجليزية إليه، حيث يتمكن بذلك الطلاب غير الناطقين باللغة العربية من الحصول على كافة المعلومات، موضحة أن هناك لغة ثالثة ستتم إضافتها للتطبيق خلال الفترة القادمة بجانب العربية والإنجليزية.





وأشارت كمال إلى أهمية تطبيق "ادرس في مصر" والذي يساهم في تعريف الطلاب الوافدين بالخدمات التي تقدمها الجامعات بجانب سهولة وصول المعلومة إلى الطلاب الوافدين.





وخلال الاجتماع، تعرف الحضور على الإضافات الجديدة للتطبيق، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حول ما يحتاجه التطبيق من إضافات، لكي يحاكي أشهر التطبيقات العالمية في مجال التعليم، ويقدم خدمة متميزة تساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.





كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، والذي أطلق فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.





ويقدم التطبيق عدة خدمات للطلاب وأولياء الأمور وهي:





1- يقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول.





2- يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.





3- يساعد التطبيق جميع الطلاب الوافدين والراغبين للدراسة في مصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على جميع المؤسسات التعليمية في مصر.





4- يوجد به 8 فئات للطلاب للجامعات وهي الجامعات " الحكومية ، الخاصة ، الأهلية ، العليا ،التكنولوجية ، جامعات باتفاقيات دولية ، فروع لجامعات أجنبية في مصر، الكليات والمعاهد التكنولوجية".





5- يتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافة كل ما هو جديد للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.





ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:



