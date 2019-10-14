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برلمان

برلماني: تعليق السيسي على الحد الأدنى للأجور رسالة مباشرة لرد الحقوق للمواطنين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:07 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة على توافر الاعتمادات المالية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بجميع الجهات الحكومية.

وأضافت مايسة عطوة، أن كلمة الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والذي قال فيه: "خدنا قرار الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه في رمضان الماضي، على أن ينفذ القرار في شهر يوليو.. وبمراجعة التطبيق وجدنا أن بعض الجهات لم تنفذ القرار"، متسائلًا: "طيب الفلوس موجودة؟ طبعًا مش هنعمل حاجة إلا لما نكون جاهزين ليها"، أن تعليق الرئيس هو بمثابة رسالة إلى الحكومة.بأن تعطى حقوق المواطنين وترد الحق إلى أصحابه بأقصى سرعة، ولا تتقاعس عن رد حقوق المواطنين.

وأشادت النائبة، بمبادرة الرئيس "عقل الدولة الإلكتروني" كي يكون لدينا قاعدة بيانات ونقلل من تدخل العنصر البشرى وأيضا نمنع الأخطاء البشرية.
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