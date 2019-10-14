الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور

انطلقت صباح اليوم الاثنين بواحة سيوة فعاليات احتفالات الواحة بعيد السياحة ومهرجان الحصاد والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الموافقة لليالى القمرية.



ففي الثلاث الليالي القمرية من شهر اكتوبر من كل عام يقام بواحة سيوة عيد السياحة او التصالح والذي يعد عادة سنوية للاهالي.



ويوكد الشيخ فتحي الكيلاني احد مشايخ الواحة ان بداية الاحتفال بالعيد كانت منذ منتصف القرن الثامن عشر، تحديدًا عندما أبرم الشيخ أحمد الظافر المدني، مؤسس الطريقة المدنية المنتشرة في واحة سيوة وصحراء مصر الغربية، صلحا بين السيويين الشرقيين والغربيين مُنهيًا صراعًا تاريخيًا بينهما.



واصاف انه منذ ذلك الحين يتم تنظيم العيد سنويًا للاحتفال بالسلام بين أبناء سيوة الاحتفال بحصاد محصولي التمور والزيتون.



وأشار إلى أنه يتم عقد يوم للمصالحات لإنهاء أى خلافات أو مشاحنات بين أبناء القبائل، وبعد التصالح يتناول الجميع الغذاء فى وقت واحد ، دليلا على انتهاء أي خصومات وقعت على مدار العام ، وذلك بحضور عواقل ومشايخ القبائل بسيوة .



وأوضح الكيلاني فى المساء تنظم الطريقة المدنية فى نفس ساحة الدكرور حلقات ذكر دينية وعظة ودروس وتعاليم ويتوجه بعدها الشباب إلى الباعة المتمركزين على جوانب الساحة لشراء الهدايا والألعاب للأطفال والحلويات والمأكولات الخفيفة لافتا ان الاحتفال ينتهي بعيد السياحة بمسيرة مشيا على الأقدام يشارك فيها جميع أهل سيوة يحملون الأعلام الخضراء ويرددون الابتهالات والأدعية تبدأ المسيرة من جيب الدكرور وتنتهي بميدان سيدى سليمان بجوار المسجد الكبير بوسط المدينة.



وأوضح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مدينة سيوة، أن احتفالات عيد السياحة تبدأ على جبل الدكرور بتجمع السيويون شيوخا وشبابا وأطفالا ونساء، تاركين منازلهم، ليجتمعوا على مائدة واحدة، حيث يحمل كل شيخ قبيلة مائدة من الطعام على رأسه ليقدمها لكل الناس، لا فرق بين غنى وفقير.