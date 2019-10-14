Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:26 م
انطلاق احتفالات أعياد
انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بسيوة
Advertisements
ايمن محمود
انطلقت صباح اليوم الاثنين بواحة سيوة فعاليات احتفالات الواحة بعيد السياحة ومهرجان الحصاد والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الموافقة لليالى القمرية.

ففي الثلاث الليالي القمرية من شهر اكتوبر من كل عام يقام بواحة سيوة عيد السياحة او التصالح والذي يعد عادة سنوية للاهالي.

ويوكد الشيخ فتحي الكيلاني احد مشايخ الواحة ان بداية الاحتفال بالعيد كانت منذ منتصف القرن الثامن عشر، تحديدًا عندما أبرم الشيخ أحمد الظافر المدني، مؤسس الطريقة المدنية المنتشرة في واحة سيوة وصحراء مصر الغربية، صلحا بين السيويين الشرقيين والغربيين مُنهيًا صراعًا تاريخيًا بينهما.

واصاف انه منذ ذلك الحين يتم تنظيم العيد سنويًا للاحتفال بالسلام بين أبناء سيوة الاحتفال بحصاد محصولي التمور والزيتون.

وأشار إلى أنه يتم عقد يوم للمصالحات لإنهاء أى خلافات أو مشاحنات بين أبناء القبائل، وبعد التصالح يتناول الجميع الغذاء فى وقت واحد ، دليلا على انتهاء أي خصومات وقعت على مدار العام ، وذلك بحضور عواقل ومشايخ القبائل بسيوة .

وأوضح الكيلاني فى المساء تنظم الطريقة المدنية فى نفس ساحة الدكرور حلقات ذكر دينية وعظة ودروس وتعاليم ويتوجه بعدها الشباب إلى الباعة المتمركزين على جوانب الساحة لشراء الهدايا والألعاب للأطفال والحلويات والمأكولات الخفيفة لافتا ان الاحتفال ينتهي بعيد السياحة بمسيرة مشيا على الأقدام يشارك فيها جميع أهل سيوة يحملون الأعلام الخضراء ويرددون الابتهالات والأدعية تبدأ المسيرة من جيب الدكرور وتنتهي بميدان سيدى سليمان بجوار المسجد الكبير بوسط المدينة.

وأوضح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مدينة سيوة، أن احتفالات عيد السياحة تبدأ على جبل الدكرور بتجمع السيويون شيوخا وشبابا وأطفالا ونساء، تاركين منازلهم، ليجتمعوا على مائدة واحدة، حيث يحمل كل شيخ قبيلة مائدة من الطعام على رأسه ليقدمها لكل الناس، لا فرق بين غنى وفقير.
الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور
الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور
الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور
الغذاء أعلى جبل الدكرور.. انطلاق احتفالات أعياد السياحة والحصاد بـ سيوة..صور
Advertisements

ترشيحاتنا

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

نقاب ومايوه .. التفاصيل الكاملة لضبط سائحتين قبل تصوير مشاهد إباحية في معابد الأقصر

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بوردة موبايل السبب في قتل شهيد لقمة العيش.. المؤبد لمتهم و7 سنوات لآخر

رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلى أمام الزمالك بالدوري .. تفاصيل

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟