القوى العاملة: توزيع 110 عقود عمل بشركة للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

وفرت وزارة القوي العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع جمعية منتدى التوظيف والتدريب بالمحافظة، 150 فرصة عمل بإحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان ، والتي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل توفير فرص عمل لائقة للشباب.



وقال ياسر سعيد مدير المديرية ، إنه تقدم لشغل فرص العمل أكثر من 640 طالبا للعمل ، حيث قامت الشركة باختيار المتقدمين، وتم اختيار 110 من المتقدمين ذكورا وإناثا، وتحرير عقود عمل لهم وتم استلامهم العمل برواتب تبدأ من 1700 جنيه خلال فترة التدريب، ويرتفع الراتب بعدها ليصبح 2200 جنيه بعد 3 أشهر من التدريب.



وأشار إلي أن الشركة توفير وسائل المواصلات الخاصة بها فضلا عن وجود حضانة لأطفال العاملات وبعض المزايا العينية الأخرى.