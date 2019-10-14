نانسي عجرم تحتفل بـ أول سنة من أسنان ابنتها ليا

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور احتفالية خاصة بنمو أول سنة من أسنان طفلتها الرضيعة ليا.



ونشرت نانسي عجرم عبر خاصية story صور حلويات على شكل أسنان احتفالا بأول سنة من أسنان ابنتها الصغرى، خاصة أن زوجها ووالد طفلتها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم.



وكانت نانسي عجرم قد وضعت طفلتها ليا شهر فبراير الماضي، ولديها ابنتان آخريان هما ميا وايلا.



يذكر أن نانسي عجرم أحيت حفلتين في مصر إحدهما في القاهرة والأخرى في جامعة الدلتا بالمنصورة احتفالا بالعام الدراسي الجديد.