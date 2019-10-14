داليا زيادة: يجب توجيه ضربة عسكرية لقوات أردوغان ومليشياتها في سوريا

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن فرض العقوبات على تركيا لن تجدي نفعًا مع نظام أردوغان، ولن توقف توغله في سوريا، حتى لو سحب قوات الجيش التركي من سوريا الآن احترامًا للمجتمع الدولي الذي لم يحترمه أصلًا من البداية.



وأضافت داليا زيادة في بيان، الاثنين، أن الميليشيات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا داخل سوريا تم إطلاقها بالفعل، وأن تدخّل تركيا الأخير عزز وضعها وأعاد فيها الحياة، وستواصل هذه الميليشيات القتال لصالح تركيا حتى لو انصاع نظام أردوغان للضغوط الدولية وانسحب.



وأكدت داليا زيادة أن الحل الأمثل الآن هو أن تتحد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع الجيش السوري الوطني لتوجيه ضربة عسكرية رادعة للقوات التركية والميليشيات الإرهابية التي تعاون تركيا داخل سوريا الآن، وقتها فقط سيفهم نظام إردوغان الرسالة ويتراجع دون أن يعيد العدوان مرة أخرى، لكن أي كلام دبلوماسي من نوعية التهديد بالمقاطعة أو ما شابه فهو لا يحل ولا يربط، هو فقط محاولة من المجتمع المدني لتجميل وجهه لمداراة صمته المخزي على العدوان التركي على الأراضي السورية والذي أودى بحياة عشرات المدنيين خلال أيام معدودة.