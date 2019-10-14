الجيش اليوم.. قائد القوات الجوية: نمتلك إمكانيات كبيرة لردع أي عدوان على مجالنا الجوي..البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت في المتوسط.. وندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية

القوات المسلحة:

= قائد القوات الجوية: نمتلك إمكانيات كبيرة لردع أي عدوان على مجالنا الجوي = القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة = القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر الأحمر = القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية









نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الهامة اليوم، الإثنين، خاصة القوات المسلحة؛ حيث أكد الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية؛ أن القوات الجوية تمتلك من الإمكانيات لحماية الأمن القومي المصري.





فيما نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت في الماء؛ فيما نظمت القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية.





قائد القوات الجوية: نمتلك إمكانيات كبيرة لردع أي عدوان على مجالنا الجوي





أكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية ، أن القوات الجوية مستمرة فى تنفيذ مهامها بكل عزيمة واصرار ، دفاعًا عن سماء مصر وردعًا لأي عدوان علي مجالها الجوي ، وأنها حريصة علي تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي طبقًا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية .





واشار الى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من احدث اجيال الطائرات المقاتلة " وطائرات الانذار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والاباتشى الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار بالاضافة الى المنظومات الارضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة .





وأكد على وصول كافة التشكيلات الجوية الى اعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية، التي تمكنها من تنفيذ كافة الانشطة التي تسند اليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة، مشيرا إلى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.





وشدد على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية وذلك لتطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي.





القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية





نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.





بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.





وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والإرهابية ودور شباب المستقبل ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.





وألقت الكاتبه الصحفية نشوى الحوفى محاضرة بعنوان انهم يتجسسون عليك للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي ، كما إشتملت الندوة على عرض مسرحي من تقديم شباب الأكاديمية ، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد اح هاني محمد سليمان وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى





كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع ، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة آيه شوقى بالإضافة إلى فقره فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية .





حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والأستاذ دكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى





القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر الأحمر





نجحت عناصر القوات البحرية في انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط .





وورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفرادا من جنسيات مختلفة ( طاقم الطائرة المصري و 3 أفراد أخرين إنجليزي و إيطالي و نيجيري).





وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من إكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاه بالبحر.





وقامت الوحدات البحرية بإنتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية ، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.





يأتي ذلك فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.





القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة





اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة الذى نظمته مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء ، والذى يأتى في إطار الخطة القومية للدولة للإهتمام بطب الطوارىء والحوادث والتقليل من الأثار المترتبة علي إرتفاع معدلات الحوادث والإصابات المختلفة وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين فى ذلك المجال .





تناول المؤتمر الذى عقد على مدار الأيام الماضية العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء والتمريض والمسعفين ، وبمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الأجانب وعدد من الأطباء والممرضين والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .





بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن تطور المنظومة العلاجية في مصر والإمكانات الطبية المتميزة التى زودت بها مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى بالجلاء لإستقبال وعلاج الحالات المختلفة .





ونقل مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحةوزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة المشاركين والمنظمين للمؤتمر ، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية والخدمية المقدمة للمواطن المصرى.





كما شملت فعاليات المؤتمر منافسات بين المشاركين من كافة المستشفيات والمراكز الطبية فى كيفية التعامل مع الحوادث والإصابات الجسيمة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والدروس المستفادة حول دور الأنظمة الطبية والبروتوكولات المتعارف عليها دوليًا فى مجال طب الطوارئ .



