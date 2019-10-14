إصابة 10 عمال في تصادم سيارتين بالصف

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الصف، وتم نقلهم إلى المستشفى وإسعافهم.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق الصف بين سيارتين أحدهما تقل عمال وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه أثناء سير سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل تقل عمالا بمنطقة مخر السيل دائرة مركز شرطة الصف اصطدمت السيارتين ما أدى لإصابة 10 من العمال وتلفيات بالسيارتين.



أشارت التحريات الى أن العمال إصاباتهم طفيفة وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.





