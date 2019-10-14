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محافظات

محافظ القليوبية يختبر المتقدمين في شغل وظيفة نائب رئيس مدينة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اجتماعا، باللجنة العليا للقيادات برئاسته، وعضوية كل من الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام والمستشار شادى صلاح المستشار القانوني وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعلاء عبد السلام مدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية التنظيم والإدارة وعربي أحمد مدير مديرية التموين والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها.

جاء ذلك لشغل بعض وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى ورؤساء قري، وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين.

يذكر أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات، حيث تم مقابله 35 من العاملين بمجالس مدن والمديريات على جلستين منفصلتين اذ يبلغ إجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدمين.
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