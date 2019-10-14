بعد بتر رجليها ويديها.. مصرع ضحية العلم متأثرة بدهسها أسفل قطار المطرية

لفظت ضحية العلم أنفاسها متأثرة بإصابتها عقب دهس قطار لها أثناء توجهها لاستقلال القطار للذهاب إلى كليتها بجامعة المنصورة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة يفيد بدهس قطار متجه للمنصورة من المطرية لطالبة جامعية تدعى أسماء السيد 19 عاما حيث كانت تنتظر القطار للتوجه لكليتها ولكن سائق القطار جاء متأخرًا عن ميعاده وتحرك مسرعًا لمغادرة المحطة فدهس الطالبة أثناء محاولتها استقلال القطار.



تم نقل الطالبة فى حالة خطيرة إلى مستشفى المنصورة الدولى فى محاولة لإنقاذها وجرى إجراء عملية بتر لقدميها ويديها وظلت في العناية المركزة حتى لفظت أنفاسها اليوم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.