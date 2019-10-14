بوتين في السعودية.. المغلوث يكشف عن عائدات الزيارة ومنافعها للمملكة وشعبها

اكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، أن زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى المملكة تعكس مدى تطور العلاقات بين الرياض وموسكو والتي تشهد نشاطا على أعلى المستويات، لاسيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.



وقال المغلوث في تصريح صحفي ادلى به اليوم الاثنين، إن العلاقات بين السعودية وروسيا تحظى بالتفاهم المشترك بين البلدين؛ إدراكًا بأن الرياض وموسكو تمتلكان إمكانات كبيرة في مختلف المجالات؛ ما يعزز مكانة العلاقات الثنائية بين الجانبين، ويجعلها تتوسع في مجالات متنوعة تعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».



واضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن التفاهم والاتفاق المشترك بين البلدين يتجلى في عدة مجالات، على رأسها المجال الاقتصادي حيث زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين على مدى 5 سنوات في الفترة من بين عامي 2003 – 2008 من 211.8 مليون دولار أمريكي إلى 488.7 مليون دولار امريكي؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الروسية 465.9 مليون دولار.



واستطرد أن التبادل التجاري بين السعودية وروسيا شهد نموا بنسبة 15%، في 2018، وارتفع في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 28 %



واشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إلى انه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ10 مليارات دولار لتمويل المشروعات المشتركة بين البلدين، فضلا عن التعاون على المستوى الزراعي والذي بلغ بلغ نحو 500 مليون دولار.



وتابع الدكتور المغلوث أن مجلس الأعمال الروسي السعودي انطلق منذ عام 2002، مشيرا إلى انه في أبريل 2008 تم عقده في الرياض برعاية غرفة التجارة والصناعة الروسية ومجلس الأعمال الروسي العربي حيث أقيم المعرض الروسي الأول، كما تعمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السعودية في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون في المجال العلمي والتقني.



واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يزور الرياض اليوم الاثنين في مستهل جولة خليجية، وتأتي زيارته إلى المملكة بعد أكثر من 10 سنوات على أخر زيارة اجراها في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز



وتأتي زيارة بوتين الى المملكة في استجابة على زيارة الملك سلمان الى روسيا خلال العام الجاري وأيضا لبحث عدد من الملفات المهمة في المنطقة العربية في مقدمتها التطورات التي تشهدها سوريا والمصالح الاقليمية المشتركة ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقع نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين