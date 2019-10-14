Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اذهب للطبيب فورًا ..أمراض بسيطة قد تكون علامة للإصابة بالسرطان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
أسباب الإصابة بالسرطان كثيرة ومنها ما نفعله يوميًا دون أن نعلم أنه قد يصيبنا بذا المرض، لذلك كشف موقع "web md" عن مجموعة علامات تدل على احتمالية الإصابة بالسرطان.

-السعال المستمر :-
إذا كنت لا تدخن، فنسبة احتمالية أن يكون هذا بسبب سرطان الرئة ضعيفة، فعادةً ما يكون ناتجًا عن تقطير ما بعد الأنف أو الربو أو ارتداد الحمض أو العدوى، ولكن إذا لم تختف الكحة أو أصبح هناك دمًا فيجب أن تستشير طبيبك.

-تغيرات الثدي :-
معظم تغييرات الثدي ليست سرطانية، ومع ذلك من المهم إخبار الطبيب عن أي تغير والتأكد من القيام بفحصها، فإذا شعرت بأي كتل أو تغيرات في الحلمة أو إفرازات أو احمرار أو سماكة أو ألم في ثدييك فهذا قد يكون إنذار بالخطر.

-الانتفاخ :-
قد يكون الشخص يشعر بالانتفاخ بسبب النظام الغذائي أو حتى الإجهاد، ولكن إذا لم يتحسن أو كان لديك أيضًا التعب أو فقدان الوزن أو آلام الظهر، فيجب إستشارة الطبيب، فالانتفاخ المستمر عند النساء قد يكون علامة على سرطان المبيض.

-مشاكل عند التبول :-
يعاني العديد من الرجال من مشاكل في المسالك البولية مع تقدمهم في السن ، مثل الحاجة إلى الذهاب أكثر من مرة ، أو التسريبات ،عادة ما تكون هذه علامات على تضخم البروستاتا، لكنها قد تعني أيضًا سرطان البروستاتا فيجب زيارة الطبيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. 5 علامات تدل على الإصابة بالسرطان

9 علامات صادمة لـ أعراض سرطان الرئة المبكر

علامات كارثية تنذرك بسرطان الثدي وأمراض خطيرة

القاتل الصامت.. أسباب سرطان الثدى.. وعلامات تحذيرية تغفلها السيدات

ترشيحاتنا

هل يلحق صلاح بمباراة مانشستر يونايتد.. الجارديان تجيب

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجزر ؟

الاختبار الأول للبدري .. موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور