اذهب للطبيب فورًا ..أمراض بسيطة قد تكون علامة للإصابة بالسرطان

أسباب الإصابة بالسرطان كثيرة ومنها ما نفعله يوميًا دون أن نعلم أنه قد يصيبنا بذا المرض، لذلك كشف موقع "web md" عن مجموعة علامات تدل على احتمالية الإصابة بالسرطان.



-السعال المستمر :-

إذا كنت لا تدخن، فنسبة احتمالية أن يكون هذا بسبب سرطان الرئة ضعيفة، فعادةً ما يكون ناتجًا عن تقطير ما بعد الأنف أو الربو أو ارتداد الحمض أو العدوى، ولكن إذا لم تختف الكحة أو أصبح هناك دمًا فيجب أن تستشير طبيبك.



-تغيرات الثدي :-

معظم تغييرات الثدي ليست سرطانية، ومع ذلك من المهم إخبار الطبيب عن أي تغير والتأكد من القيام بفحصها، فإذا شعرت بأي كتل أو تغيرات في الحلمة أو إفرازات أو احمرار أو سماكة أو ألم في ثدييك فهذا قد يكون إنذار بالخطر.



-الانتفاخ :-

قد يكون الشخص يشعر بالانتفاخ بسبب النظام الغذائي أو حتى الإجهاد، ولكن إذا لم يتحسن أو كان لديك أيضًا التعب أو فقدان الوزن أو آلام الظهر، فيجب إستشارة الطبيب، فالانتفاخ المستمر عند النساء قد يكون علامة على سرطان المبيض.



-مشاكل عند التبول :-

يعاني العديد من الرجال من مشاكل في المسالك البولية مع تقدمهم في السن ، مثل الحاجة إلى الذهاب أكثر من مرة ، أو التسريبات ،عادة ما تكون هذه علامات على تضخم البروستاتا، لكنها قد تعني أيضًا سرطان البروستاتا فيجب زيارة الطبيب.

