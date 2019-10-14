مفاجأة.. 80 % من فواتير الاتصالات للجمارك مضروبة

فجر مسؤول حكومي مفاجأة أثارت انتباه حشد النواب الحاضرين للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حيث كشف عن أن 80 %من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك "مضروبة" وغير حقيقية، فيما يخص قطاع الاتصالات.



ورد ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، بهدف الاستماع إلى كافة مؤسسات ووزارت الدولة لمشاكل و معوقات ما يخص ملف الجمارك، حيث تاتي جلسة الاستماع في إطار مناقشة قانون الجمارك الجديد والذي أرسلته الحكومة لمجلس لنواب وتم احالتة للجنة الخطة والموازنة.



وقد أثار مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك الانتباه بتصريحاته أن 80 % من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عشر القيمية والسعر الحقيقي.



وتابع: أن قسم الاكسسوارات كان في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكافة التعريفات الجمركية وتم عرضها علي وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.



يشار إلى أن اللجنة قد استضافت في جلسة الاستماع عددا من ممثلي مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، من وزارات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهعيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.