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أخبار العالم

في صوتٍ واحد..أوروبا تدين بإجماع كامل الغزو التركي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:14 م
أوروبا اجتمعت ضد
أوروبا اجتمعت ضد أرودغان
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محمد علي
في تطورٍ جديد، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذه موقفًا حازمًا من كافة أعضائه بالاجماع ضد تركيا بحسب ما أفادت به منصات دولية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن أعضائه أدانوا بالأجماع الهجوم التركى على شمال شرق سوريا، وهو الغزو الذي بدأ الأسبوع الماضي، ودخل اليوم الإثنين يومه السادس.

ودعا الاتحاد كافة الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة لتركيا.

وفي وقتٍ سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي "في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية".

وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
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