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حوادث

أمن القاهرة يضبط سائقا ومسجل خطر وسيدة بعد مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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كتب - محمد صبري:
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في القبض على سائق ومسجل خطر وربة منزل بعد مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة بمنطقة الساحل.

كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة واندلاع حريق أمام عقار بشارع أبو طاقية ـ دائرة القسم ، وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنها بين سائق مصاب بحروق عثر بحوزته على "مطواة " و50 قرص مخدر وبين مسجل خطر ووالدته مقيمه بذات العنوان.

كما تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وجود خلافات سابقة بين الأول والثاني لاعتقاد الأول قيام الثاني بالإرشاد عنه والتسبب في حبسه عام 2011م .

وعقب خروجه من السجن توجه لمحل إقامة المسجل خطر وبحوزته 5 زجاجات بداخلها " بنزين " وسكبها أمام منزله، كما أضرم النيران بفرش خضار خاص بوالدته المتواجدة أمام العقار محل الواقعة، مما أدى إلي حدوث تلفيات به وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

وتمكن رجال الأمن بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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