Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد حماقي يعلن عن مفاجأة مع تركي آل الشيخ .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:56 م
محمد حماقي
محمد حماقي
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر الفنان محمد حماقي فيديو يجمعه بـ تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن مفاجأة.

وقال حماقي في الفيديو إنه يستعد لطرح سيجل جديد من كلمات تركي الشيخ: "ابقوا منتظرين أغنية جديدة".

وتعاون محمد حماقي مع تركي ال شيخ من قبل من خلال اغنية " خدني اليك" من ألبوم " كل يوم من ده"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وقام بتلحينها عمرو مصطفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يجمع بين عمرو دياب وحماقي.. شاهد

وانا قدها.. شاهد | حماقي يتحدى الحضرى في ضربات الجزاء

تركى ال الشيخ يعلن مفاجأة جديدة لـ الجمهور السعودي

اخبار الفن والفنانين .. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب .. وتركى ال الشيخ يعلن عن مفاجأة

مصطفى حجاج يعلن عن مفاجأة مع محمد حماقي

اخبار الفن.. عمرو دياب يغني لمصر من كلمات تركي آل الشيخ.. هكذا تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. 80 % من فواتير الاتصالات للجمارك مضروبة

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد

يد من ذهب .. كيف عانق نادي الزمالك التاريخ من أوسع أبوابه

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور