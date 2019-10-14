محمد حماقي يعلن عن مفاجأة مع تركي آل الشيخ .. فيديو

نشر الفنان محمد حماقي فيديو يجمعه بـ تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن مفاجأة.



وقال حماقي في الفيديو إنه يستعد لطرح سيجل جديد من كلمات تركي الشيخ: "ابقوا منتظرين أغنية جديدة".



وتعاون محمد حماقي مع تركي ال شيخ من قبل من خلال اغنية " خدني اليك" من ألبوم " كل يوم من ده"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وقام بتلحينها عمرو مصطفى.