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حوادث

مقدم البلاغ ضد ريهام سعيد في حلقة السمنة يقدم للمحكمة قرار وقفها عن العمل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:53 م
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قدم أشرف ناجي المحامي في جلسة محاكمة ريهام سعيد، أمام قاضي محكمة جنح الجيزة، الاثنين، قرار مجلس الأعلى للإعلام الذي أصدر قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها، كما قدم أيضا قرار قناة "الحياة بإيقافها عن العمل.

وقال المحامي إنه أيضا قدم لهيئة المحكمة فلاشة تحتوي على 12 فيديو متضمنا تصريحاتها عن السمنة، بعد قولها عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع.

وتضمنت الدعوى التي تقدم بها المحامي ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.

وذكرت الدعوي أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوى على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عدد كبيرًا من الشعب.

وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.
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