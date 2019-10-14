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حوادث

ضبط عصابة لسرقة مواتير وعدادات المياه في جمصة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث قسم جمصة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات بمدينة جمصة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ لضباط قسم شرطة جمصة بتعدد بلاغات المواطنين من سرقة مواتير وعدادات مياه الشرب.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جمصة بقيام شخصين أحدهما محكوم عليه فى قضية سرقة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة القسم وأرشدا عن المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه بالواقعة.
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