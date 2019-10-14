نجاح إستراتيجيات النشر.. ورشة عمل في جامعة عين شمس.. الخميس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان (نجاح استراتيجيات النشر)، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لرفع التصنيف العالمي لجامعة عين شمس.



وبحسب بيان، الاثنين، يحاضر بورشة العمل الدكتور چيفري روبنز مدير تحرير مجلة Nature Research، وذلك يوم الخميس الموافق ١٧ اكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدار الضيافة بجامعة عين شمس.