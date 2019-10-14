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تعليم

نجاح إستراتيجيات النشر.. ورشة عمل في جامعة عين شمس.. الخميس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:50 م
نجاح استراتيجيات
نجاح استراتيجيات النشر ورشة عمل بجامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان (نجاح استراتيجيات النشر)، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لرفع التصنيف العالمي لجامعة عين شمس.

وبحسب بيان، الاثنين، يحاضر بورشة العمل الدكتور چيفري روبنز مدير تحرير مجلة Nature Research، وذلك يوم الخميس الموافق ١٧ اكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدار الضيافة بجامعة عين شمس.
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