ناشئو الطائرة بالأهلي يلتقي بتروجت في بطولة الجمهورية

يخوض فريق الناشئين لكرة الطائرة «15 سنة» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق بتروجت في إطار مباريات بطولة منطقة القاهرة.



وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على ملاعب نادي رويال بالتجمع الخامس.



وأكد عادل لطفي مدرب الفريق جاهزية الفريق للمباراة ، مشيرا إلي عدم وجود أية إصابات بين اللاعبين الذين يسعون لتحقيق الفوز و الاستمرار في تقديم العروض القوية بالبطولة.



