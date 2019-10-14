برلمانى: روسيا سيكون لها دور قوى فى تبنى مشروعات قومية بالقارة الأفريقية

قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن قمة " روسيا - أفريقيا " تعتبر استكمالا لتفاعل القوى العظمى فى القارة الأفريقية بهدف إحداث طفرة فى حياة المواطن الأفريقى.



وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة ستأتى بعد لقاءات سابقة للرئيس السيسى مع الجانب الصينى والإتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية، مؤكدا أن الجانب الروسي سيكون لها دور قوى فى تبنى مشروعات قومية فى القارة الأفريقية.



وتوقع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن تكون هناك محادثات ثنائية بين الرئيس السيسى وبوتين فيما يتعلق بسد النهضة.



واختتم: الرئيس السيسى يخاطب العالم باسم القارة الأفريقية، على اعتبار أن مصر هى بوابة الاستثمار فى أفريقيا.



عقد السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدي موسكو خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة روسيا/أفريقيا، والمنتدي الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.



وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.



وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، مشيدًا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.



هذا، وأعرب السفراء الأفارقة المعتمدين لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة، مشيرين إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.



جدير بالذكر أن القمة ستكون برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين وتُعد القمة الأولي من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.