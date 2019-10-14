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أخبار البلد

الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:08 م
الإعلامي أحمد خيري
الإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد
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سارة يسن / مصور : صلاح مهدي
استضاف "صدى البلد" الإخباري، الإعلامي أحمد خيري خلال ندوة تناولت عددا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بقضايا الإعلام والمشهد الإعلامي الحالي وتجربته الشخصية في المهنة على مدار ما يقرب من 20 عاما.

ويعتبر أحمد خيري أحد الوجوه الإعلامية الشابة التي برزت خلال السنوات الماضية، وبدأ عمله في مجال الإعلام آواخر التسعينات وقدم مواد إعلامية مختلفة في الشكل والمضمون، حيث عمل مساعد مخرج ثم مراسلا لفترة وقدم عددا من البرامج الهامة منها حال بلدنا على راديو 9090، وحاليا صباح الورد على قناة ten.

ومن خلال التقرير التالي ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة "صدى البلد":

- الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق فكر تمكين الشباب على أرض الواقع وعمل على تأهيلهم أولا.

- التليفزيون المصري قادر على المنافسة وسيعود للساحة.

- لست مع تقليل خريجي كليات الإعلام.. والنظام التعليمي الجديد ينهي أزمة كليات القمة.

- "قعدت في البيت كتير والإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس.. ولكنه رسالة في المقام الأول".

- أدعو المواطنين للتخفيف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. والحكومة نجحت مؤخرا في التوعية بخطورتها.

_ الإعلام التقليدي لا يزال متواجدا ومؤثرا رغم نجاح السوشيال ميديا.. ومطلوب منه جهدا أكبر لتوعية المواطنين بالإصلاحات الحالية.

- التريند لا يشغلني.. والإخوان يصنعون تريندات مزيفة لأسباب مغرضة.

- استقلت من منصب المتحدث باسم وزير التعليم لأن مهمتي انتهت.

- صباح الورد برنامج توك شو صباحي.. وجمهور البرامج الصباحية ثابت.

- أنا ضد تخصص المذيع.. والإعلامي يجب أن يكون مؤهلا لتقديم أي رسالة.

- عملي بقناة الحرة أفادني مهنيا لكنه أبعدني عن الجمهور المصري.

- برامجي كلها خدمية وهدفي الأول التأثير الإيجابي في حياة المواطنين.

- كبار الإعلاميين يمثلون عنصر الخبرة والساحة تتسع للجميع.
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
الإعلام ليس مهنة شهرة وفلوس وهدفي خدمة الناس.. ننشر أهم 13 تصريحا للإعلامي أحمد خيري في ضيافة صدى البلد.. صور
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