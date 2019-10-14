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مرأة

للرجال فقط .. 5 أطعمة غير متوقعة تعزز صحتك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعانى الكثير من الرجال من الضعف أو الإرهاق بسبب ضغوط الحياة والعمل وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تعزيز صحة وقوة الرجال، والحفاظ على الجسم صحي وقوي وتقلل من خطر الإصابة من الأمراض حسب ما أشار موقع "web md".

-المحار :-
يساعد المحار على تعزيز هرمون التيستيسترون الذي يعزز الذكورة لدى الرجل، ويحتوي المحار على كمية جيدة من الزنك، وهو أمر بالغ الأهمية للقلب والعضلات والجهاز التناسلي، كما ترتبط مستويات الزنك بنوعية الحيوانات المنوية الفقيرة والعقم عند الرجال، ولكن يجب التأكد من طهيه جيدا وضمان مصدره.

-البطيخ :-
يحتوي البطيخ على مركبات تستطيع التأثير على الأوعية الدموية مما يعالج الكثير من المشاكل كما أنه غني بالليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة الجيدة لصحة القلب، البروستاتا والجلد.

-الشوكولاتة الداكنة :-
تستطيع الشوكولاتة تعزيز قوة الجسم فهى غنية بالفلافونويد و المغذيات النباتية التي تزيد تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، فمن المرجح أن يعاني الرجال الذين يعانون من ضعف تدفق الدم من مشاكل في الانتصاب ، لذلك قد تحمي الشوكولاتة حياتك الجنسية أيضًا .

-المكسرات :-
تعد المكسرات مصدرا جيدا لفيتامين ه ، حمض الفوليك والألياف ، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها، فالمكسرات مليئة بالسعرات الحرارية .

- السمك :-
يعتبر السلمون وبعض أنواع الأسماك الأخرى مصدرا جيدا للأحماض الدهنية أوميجا3 التي تحافظ على صحة القلب ، والتي تعزز تكون أكسيد النيتريك في الجسم، يساعد ذلك على خفض معدلات ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات ، ويوجد بعض الأنواع الأخرى الغنية بالأوميجا3 مثل السردين ، التونا والماكريل.
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