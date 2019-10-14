المتهم بمحاولة قتل طليقته بالخصوص: صعبت عليا وأبلغت الشرطة لإنقاذها

أدلى المتهم بالشروع في قتل طليقته بالخصوص باعترافات تفصيلية أمام مباحث القليوبية حول جريمته، قائلا: "إنه كان يريد عودتها لعصمته بعد انفصالهما منذ عامين ولكنها رفضت وتعدت عليه بالسب والشتم أمام نجله الأمر الذي أثار حفيظته ولم يشعر بنفسه سوى وهو يغرس السكين في أنحاء متفرقة بجسدها وبعد أن انتهى شعر بالندم"، مضيفا: "صعبت عليا وأبلغت الشرطة لإنقاذها".



كان نجار قد شرع في قتل طليقته الممرضة حيث طعنها عدة طعنات بسكين داخل محل إقامتها بمدينة الخصوص لرفضها العودة لعصمته وتركها بين الحياة والموت وسلم نفسه لقسم الشرطة الذي أرسل قوة لإنقاذها ونقلها المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وتحريز السلاح المستخدم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث الخصوص بقيام "عصام ع ا 50 سنة" نجار بالحضور لديوان القسم من تلقاء نفسه وأبلغ بالتعدي على طليقته "عايده ع ا 46 سنة" عاملة بمستشفى الدمرداش ومقيمة بالخصوص بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقة سكنها، وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم.



وانتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي وبالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابة بـ3 طعنات بالظهر وطعنة أسفل البطن من الجهة اليمنى وعثر بجانبها على السكين المستخدم في الواقعة وعليه آثار دماء وتم التحفظ عليها.



بسؤال نجلهما "عبدالرحمن ع ع" طالب ردد ذات المضمون وجرى نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.