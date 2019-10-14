بريزنتيشن تهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة اليد

تقدم مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بالتهنئة لنادي الزمالك، بعد فوز فريق كرة اليد رجال ببطولة افريقيا للأندية للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.



وأكد مسئولو بريزنتيشن أن فريق كرة اليد بالزمالك قدم بطولة رائعة، ونجح في الفوز بجميع مبارياته في البطولة قبل أن يتفوق بالمباراة النهائية علي نادي سبورتنج في مباراة رائعة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، مما يؤكد أن كرة اليد المصرية تسير على الطريق الصحيح، وتستطيع المنافسة علي جميع البطولات القارية والعالمية.