شعبة القصابين: توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار اللحوم

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الصناعة والزراعة بالتوازي هما قاطرة التنمية، وليس الصناعة فقط، ولذلك فان الثروة الحيوانية تعتبر بالفعل احد المؤثرات فى معدلات النمو.



وأضاف محمد وهبة خلال اجتماع هيئة مكاتب الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين أن اسعار اللحوم انخفضت بنحو 10 إلى 20 جنيها في الكيلو خلال الفترة الماضية، نتيجة استيراد الدولة للحوم حية ومذبوحة من السودان، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.



ولفت إلى أن السوق سوف يشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار، متوقعا مزيدا من الانخفاض فى اسعار اللحوم الفترة المقبلة.