سلة 18 سنة بالأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط

يلتقي فريق الناشئين لكرة السلة «18 سنة» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق الطيران في إطار مباريات دوري المرتبط للمحترفين.



ويسعى الجهاز الفني لمواصلة عروض الفريق القوية وتحقيق الفوز في المباراة التي استعد اللاعبون لها جيدًا من خلال التدريبات التي أقيمت بالنادي وتم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها خلال اللقاء.



وكان الفريق قد قدم عرضا قويا خلال المباراة الماضية التي تغلب فيها على فريق سبورتنج بنتيجة 96-56.



