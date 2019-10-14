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رياضة

فضية وبرونزية لـ سلمى خالد في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:51 م
سلمى خالد
سلمى خالد
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القسم الرياضى
حصدت اللاعبة سلمى خالد بطلة أندية وادي دجلة، ومنتخبنا الوطني للتايكوندو ميداليتين، خلال مشاركتها بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو للناشئين تحت سن 17 سنة،

فازت سلمي خالد بالفضية في منافسات "البومزا" الفردية، والبرونزية في منافسات "البومزا" الجماعية، ضمن منافسات البطولة التي أقيمت في الفترة بين 10- 13 أكتوبر الشهر الجاري، بـ سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر

وأبدت سلمى سعادتها بالتتويج بالميداليتين مؤكدة انها تبذل قصارى جهدها من أجل مزيد من الميداليات فى البطولات المختلفة التى تشارك بها .
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