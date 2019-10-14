الحاصلات الزراعية: توقعات بتواصل استقرار اسعار البقوليات الفترة المقبلة

أكد أحمد إدريس، رئيس شعبة للحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من البقوليات يصل إلى 10%، بينما نكتفي ذاتيا من الأرز بنسبة 80%.
وأشار إدريس، خلال اجتماع هيئة مكاتب الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، إلى أن هناك فروقًا سعرية تصل إلى 40%، بالمقارنة ما بين أسعار التجزئة والجملة،وذلك بسبب عمليات التغليف والتعبئة، والنقل.
وأضاف ادريس ، أن سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 28 - 29 جنيها، لارتفاع تكاليف زراعتها منوها الى أسعار البقوليات خلال الفترة الأخيرة مستقرة.
وأشار إدريس، خلال اجتماع هيئة مكاتب الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، إلى أن هناك فروقًا سعرية تصل إلى 40%، بالمقارنة ما بين أسعار التجزئة والجملة،وذلك بسبب عمليات التغليف والتعبئة، والنقل.
وأضاف ادريس ، أن سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 28 - 29 جنيها، لارتفاع تكاليف زراعتها منوها الى أسعار البقوليات خلال الفترة الأخيرة مستقرة.