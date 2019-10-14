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اقتصاد

الحاصلات الزراعية: توقعات بتواصل استقرار اسعار البقوليات الفترة المقبلة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:49 م
البقوليات
البقوليات
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ولاء عبد الكريم
أكد أحمد إدريس، رئيس شعبة للحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من البقوليات يصل إلى 10%، بينما نكتفي ذاتيا من الأرز بنسبة 80%.

وأشار إدريس، خلال اجتماع هيئة مكاتب الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، إلى أن هناك فروقًا سعرية تصل إلى 40%، بالمقارنة ما بين أسعار التجزئة والجملة،وذلك بسبب عمليات التغليف والتعبئة، والنقل.

وأضاف ادريس ، أن سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 28 - 29 جنيها، لارتفاع تكاليف زراعتها منوها الى أسعار البقوليات خلال الفترة الأخيرة مستقرة.
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