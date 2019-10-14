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أخبار العالم

تتعلق بالجريمة والعدالة.. ملكة بريطانيا تكشف عن مجموعة من القوانين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:55 م
ملكة بريطانيا تكشف
ملكة بريطانيا تكشف عن مجموعة من القوانين
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دعاء أبوهشيمة
ألقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الإثنين، كلمة طرحت خلالها الاجندة التشريعية لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعدتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس"، حددت الملكة إليزابيث، أثناء خطابها في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، جدول الأعمال التشريعي للحكومة إضافة إلى حزمة من القوانين مكونة من 26 قانون؛ من بينهم 7 قوانين تتعلق بالجريمة والعدالة.

وتشمل هذه التشريعات إبقاء المجرمين الأكثر خطورة في السجن لفترة أطول وتوفير حماية أفضل لضحايا الإيذاء المنزلي.

وقالت الملكة: "تنص قوانين إصدار الأحكام الجديدة على أن يقضي أخطر المجرمين فترة أطول في الحجز ليعكسوا بشكل أفضل شدة جرائمهم".

وتشمل التدابير الأخرى تعزيز الحماية البيئية، وإصلاح الرعاية الاجتماعية للبالغين وتحسين الخدمات الصحية الوطنية، ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة الأجر القومي للمعيشة إلى 10.50 جنيه إسترليني في الساعة.

وقد أكدت الملكة إليزابيث على تعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر؛ وذلك خلال كلمة لها في مجلس اللوردات.
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