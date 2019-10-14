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مرأة

مش هتصدقي .. 6 أطعمة غريبة تحميك من خطر الشيخوخة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
الشعور بالشباب الدائم وبقاء الشيخوخة بعيدة عن حياتنا، أمر تتمناه كل السيدات ولحسن الحظ هذه ليست أمنية مستحيلة التحقيق، فبإتباع أنظمة غذائية صحية تحتوي على عناصر معينة من الطعام يمكن أن يتم تأخير خطر الشيخوخة حسب ما ذكر موقع "power of positivity"

- البيض :-
البيض مصدر رائع للبيوتين، مما يحافظ على هشاشة الأظافر مع تقدمك في السن، يعمل البيض أيضا على بناء قوة العظام.

- جريب فروت :-
تحتوي الجريب فروت على كميات من فيتامين C التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، واحدة من الجريب فروت غني بما يكفي لتوصيل احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي.

- شاي أخضر :-
يحتوي هذا المشروب على كميات كبيرة من مادة البوليفينول، التي يمكن أن تحجب تراكم الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي منع تطور أمراض الأوعية الدموية، فالشاي الأخضر يحارب الالتهاب ويحسن مرونة الجلد ويحد من نمو التجاعيد.

- اللوز:-
يحتوي اللوز على أعلى نسبة من البروتين، كما أنه غني بالنحاس والبيوتين وفيتامين E، والذي يحافظ على الشعر والأظافر والجلد من علامات التقدم في العمر.

- تفاح :-
يحتوي التفاح أيضًا على مركب يسمى كيرسيتين يعمل ضد الالتهاب أو ألم الجسم الذي يجعلك تشعرين بالضعف والإرهاق.

- الجبنة الشيدر :-
يبدو أن جبنة الشيدر تحافظ على مستويات الحموضة في الفم، ونتيجة لذلك يتم منع تغيير اللون والتجويف على الأسنان وفقا لدراسة في طب الأسنان العام.
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