طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم قبول الأطفال فى المدارس التجريبية بشبين الكوم



قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن عدم تطبيق قرار وزير التعليم لقبول الأطفال فى سن 5 سنوات ويوم بالمدارس التجريبية فى شبين الكوم بالمنوفية.



وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قبول الأطفال فى هذا السن بالمدارس التجريبية سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لإلتحاقهم بمرحلة الكى جى.



وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن عدم تطبيق قرار وزير التعليم فى مدينة شبين الكوم بسبب قلة الفصول المتاحة لإستقبال الأطفال فى هذه السن بالمدارس التجريبية.



وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس ، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.

