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أخبار البلد

وزيرة التضامن تمثل مصر في الحوار الدولي حول الهجرة بـ جنيف

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:52 م
ادة والي وزير التضامن
ادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
غادرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القاهرة متوجهة الي جنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة على مدار ثلاثة أيام، تشارك خلالها في عدد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بقضية الهجرة.

كما تلقي الوزيرة -بحسب بيان الاثنين- الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي رفيع المستوى عن الشباب الأفريقي والتنمية المستدامة.

وتعقد غادة والي حلال مشاركتها في الحوار الدولي حول الهجرة عددا من اللقاءات مع مسؤولي منظمة العمل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لدراسة أوجه التعاون المشترك.
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