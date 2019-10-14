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أخبار العالم

مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:53 م
الرئيس الروسي في
الرئيس الروسي في قصر اليمامة برفقة الملك سلمان
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على صالح
كشفت مصادر في وفد روسيا المرافق للرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية في زيارته التي بدأها اليوم الى الرياض حيث استقبله الملك سلمان في قصر اليمامة، عن أن من بين الاتفاقيات الرئيسية بين البلدين هو عقد بناء لخطوط السكك الحديدية من الرياض وينبع إلى موانئ جدة والملك عبد الله.

واكدت المسئول المرافق لـ «بوتين» من «السكك الحديدية الروسية» أوليج بيلوزيروف، اليوم الاثنين، أن الاتفاق المتوقع بين البلدين وكشفت عن أن المبلغ الإجمالي للصفقات المخطط لها يصل إلى 2 مليار دولار.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتنن الى الرياض في وقت تشهد فيه المنطقة فترة من التوترات في الشرق الأوسط، والتي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي حين استهدفت منشآت عملاق صناعة النفط في السعودية ارامكو والمتورطة فيها ايران التي زعمت انفجار ناقلة النفط الإيرانية سابيتي قبالة ساحل المملكة مطلع الاسبوع الجاري، لكن هذه الحوادث لم تؤثر على التعاون بين موسكو والرياض، وفقا لما كشفته المصادر الروسية.

وقال مصدر في الوفد المرافق لـ بوتين، إن الأطراف السعودية والروسية مهتمة أيضًا ببناء وتحديث وتجديد خطوط السكك الحديدية في البلاد في إطار رؤية 2030 ، وهو برنامج لتنويع الاقتصاد السعودي، مع التركيز على تقليل اعتمادها على النفط.

وبالإضافة إلى ذلك، يناقش الشركاء توفير التكنولوجيا الروسية لضمان الحركة الآمنة للقطارات، بالإضافة إلى تدريب المتخصصين السعوديين في روسيا.

ومن المقرر عقد المنتدى الروسي السعودي في غضون يوم واحد، مع مشاركة نحو 300 مشارك من كلا الجانبين.

ويتكون الوفد الروسي الذي يزور المملكة اليوم وعلى رأسه الرئيس فلاديمير بوتين من وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، ووزير الزراعة ديمتري باتروشيف، بالإضافة إلى مسئولي الإدارة العليا لأكبر الشركات الروسية، بما في ذلك أليكسي ليكهاشيف من شركة «روساتوم»، وألكساندر ديوكوف من «جازبروم نيفت»، وأوليج بيلوزيروف «السكك الحديدية الروسية»، وفلاديمير يفوتشنكوف من شركة «سيستيما»، وأندري جورييف من «فوساجرو»

وأوضح الرئيس بوتين موقف موسكو من الوضع في منطقة الشرق الاوسط، في مقابلة مع قناة العربية، وSky News Arabia و RT Arabic، أشار إلى أن روسيا لديها علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة، وبالتالي يمكن أن تلعب موسكو دورًا إيجابيًا في حل التوترات هناك.

وأضاف بوتين أن روسيا تعزز العلاقات الثنائية القائمة على الاتجاهات الإيجابية وليس على إنشاء تحالفات لمحاربة شخص ما.

وقال «يجب أن تهتم كل من إيران والمملكة العربية السعودية بحل التناقضات، حيث أن أيًا من الجانبين ليس جاهزًا للنزاع العسكري»

وفي الوقت الحالي، تعمل روسيا كلاعب خارجي مسؤول يساعد على نزع فتيل الموقف، وتحديد الخطوط العريضة لتشكيل الخطوات.

وقال المستشرق رولاند بيدزهاموف وفقا لما نقله عنه موقع ازفستيا الاخباري الروسي إن هناك تشاور من أجل «إقامة منطقة أمنية في المنطقة».


مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
مسئول مرافق لبوتين بالرياض: مشروعات ضخمة لسكك حديد روسيا تغير وجه المملكة
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