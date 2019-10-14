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أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من نقابة الفلاحين بشأن إنفلونزا الطيور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:34 م
الدواجن
الدواجن
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شيماء مجدي
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ظهور الطيور المهاجرة فى تلك الأيام يمثل خطرا على مربي الدواجن خاصًة من يقومون بالتربية العشوائية فوق الأسطح وداخل المنزل وغيره.

وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الطيور المهاجرة تنقل العديد من الأمراض والأوبئة التى قد تصيب طيورنا خاصًة فيروسات إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض الأخري.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن جميع المزارع فى مصر مغلقة خوفا من انتقال الفيروسات عبر الطيور المهاجرة، منوهًا بأن الدواجن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نظرًا لضعف مناعتها، يليها الحمام البلدى.

وأوضح أن مصر تعد ملتقى القارات لذا تستريح على أرضها بعض أنواع الطيور المهاجرة، مناشدًا الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لعدم انتقال الأمراض للثروة الداجنة في مصر خاصًة أن الطيور المهاجرة تظهر فى فصل الخريف.

وطالب وزارة الزراعة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة من أجل تحصين الدواجن فى مصر.
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