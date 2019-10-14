لمواجهة الشائعات المغرضة.. بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بالوادي الجديد

أعلنت نادية عزمي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، اليوم، الاثنين، بدء فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة".



وأوضحت نادية عزمي، أن الحملة تستهدف التوعية بكيفية المساهمة بجميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن وسلامة المجتمع المصري.



وأوضحت نادية عزمي، في بيان، الاثنين، أن الحملة نجحت خلال اليوم الأول في الوصول للسيدات والفتيات والرجال بقرى ومراكز المحافظة بأماكن العمل والإقامة وجميع الأسواق والتجمعات، واستعانت الحملة في ذلك بالرائدات الريفيات والأعضاء والفريق الإداري.



ولفتت إلى أن الحملة تستهدف توصيل رسائل إيجابية إلى أكبر عدد ممكن من السيدات والرجال بجميع القري والنجوع بمراكز المحافظة.