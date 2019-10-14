جامعة سوهاج تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ندوة للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، استهدفت طالبات كلية التربية بالجامعة الجديدة، وذلك بمدرج "أ" بمقر الكلية.



وقال الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج إنه يأتي تنظيم تلك الندوة في إطار دور الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية وأحد محاورها الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى.



وقال إن مرض سرطان الثدي، من أكثر الأمراض التي تهدد النساء، وتمثل خطرًا على حياتهن عند اكتشافه، في أوقات ومراحل متأخرة، مؤكدًا أهمية التوعية بالكشف المبكر حيث تصل نسبة الشفاء الى ٩٨% حال اكتشافه في المرحلة الأولى من المرض.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان نسبة اصابة السيدات في مصر بسرطان الثدي تصل الي ٥٠ في كل مائة الف من عدد السكان، مؤكدًا حرص الجامعة علي تنظيم العديد من الندوات التوعوية، من أجل تفعيل دورها في الحد من مشاكل المجتمع وتقديم يد العون للمواطنين من خلال دورها التوعوي وتقديم الأسس العلمية للمجتمع لما يوجد به من مشكلات.



وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية إن الندوة اشتملت على محاضرات توعية عن مرض سرطان الثدي وكيفية تشخيصه، والأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية، وكيفية الفحص الذاتي، حيث حاضر بها كل من الدكتور محمد حسن القوصي استاذ الاشعة التشخيصية، والدكتورة سهام ابو كريشة مدرس طب المجتمع ونائب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، والدكتورة شيماء رشدي والدكتورة ولاء جمال مدرسي الأورام بكلية الطب.



وأوضح الدكتور اسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لقطاع خدمة المجتمع، أن تلك الندوة تعد أولي الندوات التي تنظمها كلية الطب البشري في هذا الصدد، حيث سيتم تنظيم الندوة الثانية يوم ٢٩ من شهر اكتوبر الجاري، لتستهدف الفتيات والسيدات منتسبات كليات الطب البشري والصيدلة والعلوم والتمريض، وتمتد سلسلة الندوات التوعوية لهذا المرض الخطير لتشمل كل كليات الجامعة.



وقال الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع، إنه شارك في فعاليات الندوة اكثر من ٤٠٠ طالبة بكلية التربية حيث اشتملت فعاليات الندوة علي تدريب الطالبات عمليًا علي اجراء الفحص الذاتي الي جانب عيادة للكشف التي ضمت الدكتورة ولاء جمال، شيماء رشيدي، اية احمد اطباء بقسم الاورام وذلك للكشف على المشاركات بالندوة.