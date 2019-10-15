موازنة البرلمان تستكمل مناقشة قانون الجمارك الجديد.. اليوم



قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم الثلاثاء إجراء الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة ، والذى يستمر مناقشته حتى غدا الأربعاء.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحوار المجتمعى يستهدف فى جلسته الرابعة عصرا استكمال جلسة استماع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك ، حيث سيكون من خلال إجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه من المقرر أن يحضر الحوار المجتمعى كلا من ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزى المصرى ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الألمانية والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.



وأوضح أن مشروع قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.



وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس ، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.

