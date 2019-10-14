لزيادة الدخل.. توزيع 24 مشروعا لأبناء أسوان لتصنيع الملابس.. صور





وأضاف أن جهود مؤسسة " مصر الخير " تهدف إلى المساهمة فى تنميـة المجتمع المصـرى من خلال ست مجالات مختلفة وهى مجال التكافل الإجتماعى ومناحى الحياة والصحة والتعليم والبحث العلمى، فضلًا عن مجال التنمية المتكاملة والتى تهدف جميعها إلى بناء الإنسان ومحاربة البطالة والأمية والقضاء على المرض والفقر، فضلًا عن رفع مستوى معيشة المحتاجين وتحويلهم إلى عناصر فاعلة فى المجتمـع.



كما أكد أحمد موسى أن مؤسسة مصر الخير بأسوان نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية ومشروع إنتاج البيض بقريتى نجع هلال والغنيمية بمركز إدفو بإجمالى 40 مستفيدا، بجانب إعادة بناء وتأهيل مدرسة حاجر السباعية غرب بتكلفة 8 ملايين جنيه ونسبة تنفيذ وصلت إلى 50% ، بالإضافة إلى تسليم 79 منزلا ضمن مشروع بيوت الخير بقرى الشطب ونجع ونس بمركز دراو والمنشية بمركز كوم أمبو، وجارى أيضًا العمل في مشروع تسقيف المنازل لعدد 85 منزلا بقرية المنصورية بمركز دراو بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

تبذل محافظة أسوان، جهودا متواصلة ومستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية لرفع المستوى المعيشي للأسر الأكثر إحتياجًا وتحويلها لأسر منتجة.ورصد "صدى البلد" في هذا الصدد قيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتوزيع عقود 24 مشروعا لتصنيع الملابس ضمن مشروعات زيادة الدخل المدعم من مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأسوان وأحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان والعميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.وقدم اللواء حازم عزت التهنئة للأسر المستفيدة، بجانب التعرف والإطلاع على نماذج من منتجات المشروعات الصغيرة التى تنفذها هذه الأسر، مطالبًا بضرورة تكاتف الجهود التنفيذية والمجتمعية والخيرية للتوسع فى تسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الأسواق المحلية وفتح منافذ للبيع بالمشاركة فى المعارض والمناسبات المختلفة بما يساهم فى دعم هذه المشروعات وتنميتها لتحسين الدخل للأسر المستفيدة.كما قدم حازم عزت خالص شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير ودورها الوطنى والاجتماعى والتنموي الذي تقوم به بمختلف مدن ومراكز أسوان مما يعكس المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية وتقديم أفضل الخدمات لأهالي أسوان فى العديد من المجالات المختلفة.وأكد السكرتير العام أن المحافظة تحرص دائمًا على تقديم يد العون والمساندة لكافة المبادرات والجهود المبذولة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية وهو الذي يعكس روح التلاحم والتعاون الذي تعيشه مصرنا الجديدة لتنفيذ وتطبيق حزمة المبادرات والتكليفات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية مستوى المعيشة للمواطنين وعلى رأسها مبادرة (حياه كريمة) لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا والمواطن البسيط.من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى بأن مشروعات تصنيع الملابس تأتى ضمن مشروعات توليد الدخل التى توزعها مؤسسة مصر الخير كل شهر بمختلف قرى ومدن أسوان متضمنة توفير ماكينات خياطة للمستفيدات بأنواع مختلفة وعلى حسب رغبة السيدة المستفيدة وخبرتها فى التعامل مع الماكينة.