Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عز العرب: رئيس تونس الجديد أستاذ قانون من الطراز الأول.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:19 م
فوز قيس سعيد فى الانتخابات
فوز قيس سعيد فى الانتخابات التونسية
Advertisements
قال الدكتور محمد عز العرب" رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدرسات السياسية " معلقًا على فوز قيس سعيد فى الانتخابات التونسية إن هناك قيادة سياسية جديدة سوف تتولى رئاسة الدولة التونسية على مدى الخمس سنوات القادمة ومن الواضح أن الرأى العام التونسى أراد أن يختار اثنين من المرشحين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار "محمد عز العرب " عبر الهاتف فى برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة " dmc " إلى أن تم اختيار المرشح الأخير الرئيس" قيس سعيد" من خارج المنظومة السياسية المتداولة خلال مرحلة ما بعد ثورة الياسمين فى 2011، مؤكدًا أن قيس سعيد أستاذ قانون أكد أكثر من مرة على فكرة سيادة القانون كمحدد جوهرى فى بناء الأوطان.

وأكد "محمد عز العرب " أن التحدى الحقيقى يرتبط بنواتج الانتخابات البرلمانية والتى بناء عليها سوف يتم تشكيل الحكومة، مضيفًا أن تونس صارت مركز صنع القرار ليس فى يد الرئيس أصبحت فى يده ملامح صياغة السياسة الخارجية لكن السياسة الداخلية هى مرهونة بدرجة رئيسية فى الكتل السياسية التى ستشكل الحكومة والتى سوف تكون من خلالها تشكيل مجلس نواب الشعب التونسى التى لم تسفر عن قوة سياسية مهيمنة.

وأوضح "محمد عز العرب " أن حركة النهضة "جماعة الإخوان" فى تونس هى التى جاءت فى الصدارة لأنها ليست من حقها بمفردها أن تشكل الحكومة بمفردها على نحو يجعلها تقوم بتشكيل هذا الائتلاف الحكومى ويجعل حركة النهضة تجرى محادثات.

وأردف "محمد عز العرب " أن هناك تصريحات خلال اليومين الماضيين جاءت على لسان "راشد الغنوشى" زعيم الحركة سيتم إجراء مشاورات مكثفة فى تشكيل الحكومة والتى لم تستغرق فى تشكيلها على الأقل شهرين.

وأشار"محمد عز العرب " إلى أنه لا سيما الكتل الاخرى التى سوف تقوم بالتشارك مع النهضة تحتاج للوصول الى 109 مقعد وبالتالى نحن نتحدث عن تحدى مقبل لا يرتبط بفكرة رئيس الدولة بمفردة وإنما عمل السلطة التنفيذية أصبحت صياغة ملامح السياسة الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حطوهم في باسكت القمامة.. توفيق عكاشة: هكذا تخلصت تونس من الإخوان.. فيديو

انقسام بين القوى السياسية التونسية حول اختيار قيس سعيد أو نبيل القروي

بعد صفعة مورو.. إخوان تونس يدعمون المرشح قيس سعيد في جولة الإعادة

عاطف عبد الغنى: أوضاع الانتخابات التونسية تنذر بأزمة كبيرة في المسار الديمقراطي التونسي

تونس تنتخب .. ما لا تعرفه عن الانتخابات التشريعية التونسية

كاتب صحفي: الناخب التونسي أقصى المعارضة والأحزاب.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إدانتها عدوانه على سوريا.. أردوغان يشن هجوما على الجامعة العربية

جورج إسحاق وخالد علي يروجان الشائعات للدفاع عن إسراء عبد الفتاح

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

أول تعليق من هانى زادة عقب عودته للقاهرة

قتلت الأولى وعذبت الثانية.. الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها

قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

موسم الرياض الحدث الأضخم في السعودية.. ينطلق بـ 100 فعالية يوميا.. و20 مليون زائر متوقع ويحقق 46000 فرصة للسعوديين.. التفاصيل الكاملة