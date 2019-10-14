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فن

أشرف عبد الباقى بصحبة أساطير السينما.. متابعون: ده عم بيومي بيهم كلهم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:00 م
اشرف عبد الباقى
اشرف عبد الباقى
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رنا اشرف
نشر الفنان أشرف عبد الباقى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من خلال حفل موسم الرياض بصحبة كل من الفنان الهندى شاروخان والفنان الامريكي فان دام والفنان الصيني جاكى شان والفنان بيومى فؤاد.

كتب معلقا على الصورة " چاكي شان - شاروخان - ڤاندام - بيومي بان
#موسم_الرياض"

نالت الصور إعجاب متابعيه وعبروا مازحين عن إعجابهم ببيومى حيث جاءت التعليقات كالآتى:

جميله جدا الصور دى

احلى واحد بيومي بان

ده عم بيومي بيهم كلهم.

لا وبيومي فؤاد هو اللي خد الجايزة

والجدير بالذكر أن من المقرر خلال الفترة القادمة، أن يتم فتح باب التقديم لاختيار 5 أطفال من سن 8 إلى 12 سنة، لمشاركته فى عمل درامى جديد.
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